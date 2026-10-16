В Звенигороде будут эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

Автомобили в Звенигороде будут эвакуировать из зоны действия знака «Остановка запрещена», если он установлен вместе с табличкой «Работает эвакуатор» и владелец отсутствует, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Межмуниципальный отдел 4 управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области выявляет в Звенигороде автомобили, оставленные в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена».

За нарушение по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ возбуждают административное дело. По результатам его рассмотрения назначают штраф 2250 рублей. При добровольной уплате в течение 30 дней действует скидка 25% — сумма составит 1687,5 рубля.

Если знак дополнен табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», автомобиль при отсутствии владельца задерживают и перемещают на ближайшую специализированную стоянку Московской области. Информацию о задержанной машине можно получить по номеру 112.

Мероприятия проводят на основании соглашения между МВД России и правительством Московской области о передаче региону части полномочий по рассмотрению таких дел. Соглашение утверждено распоряжением правительства РФ от 22.01.2024 № 113-р.

Перемещение и хранение задержанных автомобилей оплачиваются по тарифам, установленным распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2022 № 261.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.