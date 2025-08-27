В Жуковском завершен ремонт дороги на улице Семашко

В Жуковском завершился ремонт дороги на улице Семашко. Общая протяженность участка ремонта дороги составила 370 метров, а общая площадь асфальтового покрытия – 7 131 квадратных метров из них: 1 685 квадратных метров – площадь покрытия тротуаров и 5 446 квадратных метров – площадь покрытия автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также отметим, что ранее были отремонтированы улица Ломоносова и Коммунальный проезд. На данный момент продолжаются работы на улице Садовая, где сейчас укладывают асфальт на тротуаре.

Всего на текущий год в городском округе Жуковский был запланирован ремонт четырех участков местных автомобильных дорог, на трех из них работы уже выполнены.

Кроме того, в Жуковском, выполнен ямочный ремонт дорог в объеме более 7,5 тыс. кв.м. Всего запланировано около 16 тыс. кв.м.

Ремонт асфальтового покрытия проводится также в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий: в этом году в городе благоустроили 4 дворовые территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.