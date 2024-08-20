В Жуковском заработала новая схема движения в микрорайоне № 5

Так, при съезде с ул. Гудкова на участке ул. Анохина в направлении ул. Левченко, а также по ул. Левченко организовано одностороннее движение транспортных средств. Кроме того, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, а также снижения последствий в случае ДТП, беспрепятственного проезда специальной техники, упорядочения движения и остановки транспортных средств установлены дополнительные дорожные знаки: 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Напомним, что данный вопрос обсуждался с местными жителями в конце июня в рамках «Выездной администрации» прошла в микрорайоне № 5. Основными темами встречи тогда стало строительство школы и организация движения в микрорайоне.

Глава Жуковского Борис Аубакиров подробно рассказал о ходе работ, как планируется выполнить благоустройство прилегающей к школе территории, а также о том, как будет организовано дорожное движение вблизи учебного заведения. Кроме того он рассказал о запланированном на этот год строительстве дороги ул. Гризодубовой-ул. Анохина и благоустройстве микрорайона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.