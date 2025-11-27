В Жуковском утверждена программа капремонта дорог на 2026 год

В рамках работ по содержанию и развитию уличной дорожно-транспортной инфраструктуры в 2026 году проведут капитальный ремонт на трех муниципальных дорогах городского округа Жуковский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В перечень объектов вошли: улица Энергетическая, улица Чаплыгина, а также Мемориальный проезд.

Следует отметить, что работа по системному обновлению дорожной сети в Жуковском ведется на постоянной основе. Напомним, что в 2025 году в городе был успешно завершен капитальный ремонт четырех автомобильных дорог: улиц Семашко, Ломоносова, Садовой и Коммунального проезда.

Параллельно с ремонтом проезжих частей в прошлом году была проведена работа по улучшению пешеходной инфраструктуры. В частности, были обустроены новые тротуары на улице Спасателей и улице Садовой, что обеспечило безопасные условия для движения пешеходов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.