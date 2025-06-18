В Жуковском проводится ремонт дороги на улице Ломоносова

На территории городского округа Жуковский проводятся работы по текущему ремонту автомобильной дороги — участка улицы Ломоносова (от улицы Фрунзе до улицы Горького), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выполнение работ запланировано до 28 июня 2025 года.

Работы включают в себя несколько этапов: подготовительные работы, снятие верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге и тротуаре, устройство выравнивающего слоя на автомобильной дороге, устройство покрытия автомобильной дороги, устройство выравнивающего слоя на тротуаре и устройство покрытия на тротуаре.

Общая протяженность участка ремонта составляет 0,461 м, общая площадь покрытия — 4 170 м² из них 1 010 кв.м — площадь покрытия тротуара и 3 160 м² — площадь покрытия автомобильной дороги.

Дорога по улице Ломоносова является муниципальной. Помимо этого, в 2025 году в Жуковском также запланирован ремонт участка улицы Семашко — от улицы Фрунзе до улицы Дзержинского, а также улицы Садовая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.