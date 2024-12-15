В Жуковском прошла XV конференция по безопасности дорожного движения

В ней приняли участие отряды юных инспекторов движения из городских школ, учителя и родители. Педагоги подвели итоги 2024 года, рассказали о проведенных мероприятиях, направленных на профилактику безопасного поведения на дорогах, а ребята из агитбригад ЮИД подготовили творческие выступления, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Самым активным ребятам и учителям вручили грамоты и подарки за участие в муниципальных и региональных мероприятиях и конкурсах по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Участников конференции приветствовали заместитель главы — начальник управления образования Ольга Алферова, начальник Госавтоинспекции по городскому округу Жуковский, подполковник полиции Алексей Семиглядов. Они поблагодарили юидовцев и их наставников за большой вклад в пропаганду правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.