В Жуковском продолжается строительство дороги между улицами

В Жуковском городском округе продолжаются работы по строительству дороги, соединяющей улицы Гризодубовой и Анохина. В настоящий момент выполняется укладка второго слоя асфальта на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«После их завершения подрядчик приступит к установке опор освещения и обустройству тротуаров вдоль улицы Гризодубовой», — добавил глава города Андроник Пак.

Протяженность новой дороги составляет 1,2 км, движение по ней будет двусторонним.

Строительства этой дороги жители микрорайона № 5 ждали более 25 лет.

Строительство началось в 2024 году. Ранее на данном месте был самонакатанный проезд.

Добавим, что ранее, в 2024 году в этой районе была открыта новая школа. Строительство дороги также поможет улучшить транспортную доступность к образовательному учреждению.

