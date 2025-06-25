сегодня в 15:32

В Жуковском продолжается ремонт дороги на улице Ломоносова

В Жуковском продолжается ремонт дороги на улице Ломоносова по программе губернатора Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На данный момент уже выполнены работы по замене бортового камня, производится фрезеровка и вывоз старого покрытия. В ближайшее время будет уложен новый асфальт, а затем нанесена разметка», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

Работы включают в себя следующие этапы: подготовка; снятие верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге и тротуаре; устройство выравнивающего слоя на автомобильной дороге, покрытия автомобильной дороги, выравнивающего слоя на тротуаре и устройство покрытия на тротуаре.

Общая протяженность участка ремонта составляет 461 м, общая площадь покрытия — 4170 кв.м, из них 1010 кв.м — площадь покрытия тротуара и 3160 кв.м — площадь покрытия автомобильной дороги.

На 2025 год в Жуковском запланирован ремонт четырех муниципальных дорог: ул. Семашко (от ул. Дзержинского до ул. Фрунзе), ул. Садовая, ул. Коммунальный проезд, ул. Ломоносова (от ул. Фрунзе, до ул. Горького). Отметим, что ремонт Коммунального проезда уже завершен. Площадь укладки асфальтового покрытия составила 2054 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.