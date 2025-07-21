В Жуковском ограничат движение авто для реконструкции теплосети на ул Спасателей

С 23 июля на улице Спасателей в округе Жуковский, в районе здания «Технопарка ЦАГИ» (улица Луч, дом 24) будет полностью перекрыто автомобильное движение. Ограничение связано с началом третьего этапа реконструкции тепловой сети, проводимой в рамках программы модернизации городской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать затруднений при передвижении. Временные схемы организации дорожного движения, включающие объездные пути, опубликованы в официальных источниках и приложенных материалах.

Проводимые работы направлены на повышение надёжности системы теплоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг для жителей города. После завершения реконструкции изношенные участки теплотрассы будут заменены, что позволит снизить риски аварийных ситуаций в отопительный сезон.

Администрация городского округа Жуковский приносит извинения за временные неудобства и просит граждан с пониманием отнестись к проводимым работам. Окончание ремонта запланировано на осень текущего года, после чего движение транспорта будет полностью восстановлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

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