В Жуковском на улице Семашко выполнили укладку асфальта

31 июля в городском округе Жуковский провели работы по укладке асфальта на проезжей части на улице Семашко. Ранее на этом месте был выполнен ремонт двух тротуаров, располагающихся вдоль проезжей части. Работы проводятся на участке от улицы Фрунзе до улицы Дзержинского. Общая протяженность участка ремонта составляет 370 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь асфальтового покрытия равна 7 131 кв. м, из них: 1 685 кв. м — это площадь покрытия тротуаров и 5 446 кв. м — площадь автомобильной дороги. После укладки асфальта на улице Семашко останется нанести дорожную разметку.

Ранее, в этом году, в городском округе уже были отремонтированы улица Ломоносова (от улицы Фрунзе, до улицы Горького) и Коммунальный проезд. «После завершения работ на улице Семашко приступим к ремонту дороги на улице Садовая», — сказал глава Жуковского Андроник Пак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.