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В Жуковском изменены схемы движения маршрутного транспорта 14К и 12К

В связи с аварийным состоянием здания «Кратовских проходных» с 12 сентября 2024 года изменилась схема движения маршрутного транспорта 14К «ТЦ Авиатор — КПП АГАТ» и 12К «ст. МЦД3 Отдых-КПП Агат». В Жуковском изменены схемы движения маршрутного транспорта 14К и 12К, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Маршрут 14К «ТЦ Авиатор — КПП АГАТ»

Прямой путь: ТЦ Авиатор –ул. Баженова — ул. Лацкова — Храм — ул. Королева — ул. Гагарина — МФТИ — ул. Энергетическая — ЦАГИ — ул. Фрунзе — ДК — Больница — ул. Горького — ул. Пушкина — ул. Чкалова — ул. Амет-хан Султана — Площадь Громова — КПП Агат.

Обратный путь: КПП Агат — Площадь Громова — ул. Амет-хан Султана — ул. Чкалова — ул. Пушкина — Больница — ул. Жуковского — ул. Мясищева — МФТИ — ул. Гагарина — ул. Королева — Храм — ул. Лацкова — ул. Баженова — ТЦ Авиатор.

Маршрут 12К «ст. МЦД3 Отдых-КПП Агат»

Прямой путь: ст. МЦД Отдых — ул. Семашко — ул. Дзержинского — ул. Пушкина — ул. Чкалова — ул. Амет-хан Султана — площадь Громова — КПП Агат

Обратный путь: КПП Агат — площадь Громова — ул. Амет-хан Султана — ул. Чкалова — ул. Пушкина — ул. Семашко — ст. МЦД Отдых.

Данные изменения продлятся ориентировочно 6 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.

