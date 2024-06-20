В Жуковском идут работы по ремонту улицы Строительная

«Обратил особое внимание подрядчика на необходимость расширения тротуара для удобства жителей и для его механизированной уборки в зимний период. Ранее техника не могла чистить здесь снег, что сильно осложняло работу коммунальным службам и вызывало справедливое недовольство жителей. Уверен, что данное благоустройство позволит решить все эти проблемы, а жуковчане смогут комфортно передвигаться по этой достаточно оживленной улице», — сказал глава города.

Улица Строительная — это муниципальная дорога. Всего в этом году в плане стоял ремонт четырех муниципальных улиц в Жуковском: ул. Наркомвод (от ЭМЗ им. В. М. Мясищева до СНТ «Глушица»), ул. Солнечная (от ул. Анохина до сквера им. И. Волка), ул. Строительная, ул. Осипенко. На данный момент выполнены работы на улицах Наркомвод и Солнечная. Улица Строительная находится в работе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.