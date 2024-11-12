В ЖК «Пехра» Балашихи возводят автомобильно-пешеходный мост

сегодня в 12:33

В рамках реализации жилого комплекса «Пехра» завершены основные работы по возведению четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары.

Новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра», который возводится между улицами Трубецкая и Звездная. Станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города. Для жителей комплекса сократится время в пути до ж/д станции «Балашиха».

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в городе Балашиха. В непосредственной близости от ЖК находятся Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка. В жилом комплексе сейчас построены 8 корпусов на 6 819 квартир, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств, образовательное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.