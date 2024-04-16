В жилых комплексах Подмосковья реализуют концепцию дворов без машин

В подмосковных жилых комплексах реализуют концепцию дворов без машин для комфорта жителей. В ЖК «Бригантина» городского округа Долгопрудный многоуровневый паркинг на 813 машино-мест поставлен на кадастровый учет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объекту присвоен кадастровый номер: 50:42:0000000:85812.

Общая площадь девятиэтажного здания составляет более 25 тыс. кв. метров. Объект оснащен видеонаблюдением, предусмотрены посты охраны и шиномонтаж. Паркингом смогут пользоваться как жители комплекса, так и соседних микрорайонов.

Инфраструктура в ЖК «Бригантина» продолжает активно развиваться. Уже открыты два детских сада на 300 мест, запланированы еще три дошкольных учреждения на 405 мест. Возведена детская поликлиника на 95 посещений в смену. Благоустроен парк, прилегающий к каналу имени Москвы. На первых этажах открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки, салоны красоты. По проекту предусмотрена взрослая поликлиника на 95 посещений в смену и новый учебный корпус на 500 мест в составе школы № 7.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.