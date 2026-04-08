В Жаворонках реконструируют платформу станции

Реконструкция пассажирской платформы начнется на станции Жаворонки Белорусского направления в Одинцовском округе с 10 апреля. На время работ посадка и высадка пассажиров будет организована с временной деревянной платформы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ЦППК приступает к масштабному обновлению высокой островной платформы — единственной на станции, которой ежегодно пользуются почти 930 тыс. человек. Специалисты заменят фундаментные блоки и плиты перекрытия, после чего уложат современное антискользящее покрытие с контрастной тактильной линией безопасности.

Лестничный сход и пандус построят с учетом современных требований и адаптируют для маломобильных пассажиров. Вместо существующих конструкций установят новый навес длиной почти 140 метров, а также лавочки и урны для комфортного ожидания поездов.

Кроме того, обновят навигацию и информационные элементы с использованием лайтбоксов со светодиодной подсветкой, смонтируют новое ограждение и дополнительные знаки безопасности. Станция Жаворонки расположена в Одинцовском округе рядом с жилыми домами, рынком, магазинами и торговым центром, вблизи дороги к Минскому шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.