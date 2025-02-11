В Зарайске заделано более 260 ям с ноября по февраль

С 1 ноября 2024 года по 11 февраля 2025 года МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ муниципального округа Зарайск» активно проводит работы по ямочному ремонту дорог. В результате этих мероприятий было заделано 263 ямы холодным асфальтобетоном на общей площади 204 кв. м, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент в работе находится еще 11 ям, что свидетельствует о продолжающейся заботе местных властей о состоянии дорожного покрытия.

Работы по ямочному ремонту были выполнены на ключевых улицах города, среди которых:

ул. Школьная;

ул. Ленинская;

ул. Каменева;

ул. Коммунаров;

ул. Окружная;

ул. Комсомольская;

ул. Рязанская;

ул. Возрождения;

ул. Привокзальная.

На текущий момент работы продолжаются на ул. Гуляева и ул. Мерецкова. Также запланированы работы в поселке ЗСМ и на ул. Краснопрудный переулок, которые должны быть завершены до конца текущей недели. Эти мероприятия направлены на улучшение качества дорожного покрытия и обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения.

Важно отметить, что ямы устраняются холодным асфальтобетоном в целях безопасности дорожного движения. Однако, как только позволят погодные условия, планируется заделка ям горячим асфальтом, что обеспечит более надежное и долговечное покрытие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.