В выходные увеличится число поездов из Петербурга в Красное Село и Ломоносов

По выходным между Петербургом и Ломоносовым будут ходить 60 поездов ежедневно

Комитет по транспорту правительства Санкт-Петербурга в соцсетях сообщил, что в выходные дни увеличится количество пригородных поездов, курсирующих из города в Красное Село и Ломоносов, пишет «Бриф24» .

На маршруте «Санкт-Петербург–Ораниенбаум» в субботу и воскресенье было введено три дополнительных поезда в каждую сторону. Электрички отправляются с Балтийского вокзала в 09:05, 10:24 и 12:20, а от станции «Ораниенбаум-1» — в 10:55, 11:33 и 14:04.

В выходные дни между Петербургом и Ломоносовым будут курсировать 60 поездов в день.

Дополнительно на маршруте «Санкт-Петербург–Красное Село» планируется запуск еще двух поездов: один будет отправляться с Балтийского вокзала в 16:50, а другой выезжать из Красного Села в 17:36.

Таким образом, в выходные общее количество поездов в сутки на этом направлении достигнет 32.