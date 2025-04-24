В восьми округах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожно инфраструктуры, расположенных на региональных дорогах в восьми округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Несанкционированную рекламу ликвидировали на остановочных павильонах, расположенных на ул. 25 лет Победы в Зарайске, на Фабричном шоссе в Старой Купавне и у деревни Колонтаево Богородского округа.

Помимо того, специалисты очистили остановочные павильоны от граффити на проспекте Победы в Люберцах, на ул. Пушкина в поселке городского типа Томилино г. о. Люберцы и на Пятницком шоссе в деревне Брехово г. о. Химки.

А еще ликвидировали вандальные надписи с шумозащитных экранов на Новом шоссе и проспекте Пацаева в Долгопрудном, на мосту на ул. Ленточка в микрорайоне Мамонтовка Пушкино.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.