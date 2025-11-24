В восьми округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах

Специалисты «Мосавтодора» в восьми городских округах отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности и обзорное зеркало на региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Лежачие полицейские отремонтировали на четырех дорогах в черте городов: улице Мира в Луховицах, Парковой улице в Долгопрудном, Комсомольском проспекте в Люберцах и Центральном проезде в Ивантеевке Пушкинского округа.

Еще ремонт провели в малых населенных пунктах: на Ясеневой улице в деревне Русавкино-Романово г. о. Балашиха, Центральной улице в поселке Зверсовхоза Пушкинского округа, а также на дорогах в деревне Рязанцы Сергиево-Посадского округа и в деревне Кривцово г. о. Солнечногорск.

Кроме того, были проведены работы по восстановлению обзорного зеркала на улице Андропова в Ступине.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.