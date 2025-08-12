В Воскресенске стартовал ремонт дорог

сегодня в 09:59

В городском округе Воскресенск регулярно проводятся работы по ремонту дорог. На этой неделе сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» приступили к ямочному ремонту на улице Коломенской в микрорайоне Цемгигант, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ямочный ремонт — самый быстрый, экономичный и простой способ восстановления мелких, неглубоких повреждений. Планируется дальнейшее обновление дорожной инфраструктуры с учетом пожеланий граждан и постоянного анализа состояния дорожного полотна.

Также в деревне Гостилово работники учреждения выполнили профилирование дороги щебнем на Тенистой улице. В поселке Фосфоритный завершили установку искусственных дорожных неровностей на улице Воинской Славы.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно наводят порядок на улицах городского округа Воскресенск: убирают мусор, косят траву, ремонтируют детские площадки и остановочные павильоны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.