В Воскресенске стартовал ремонт дорог
Фото - © Администрация г.о. Воскресенск
В городском округе Воскресенск регулярно проводятся работы по ремонту дорог. На этой неделе сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» приступили к ямочному ремонту на улице Коломенской в микрорайоне Цемгигант, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Ямочный ремонт — самый быстрый, экономичный и простой способ восстановления мелких, неглубоких повреждений. Планируется дальнейшее обновление дорожной инфраструктуры с учетом пожеланий граждан и постоянного анализа состояния дорожного полотна.
Также в деревне Гостилово работники учреждения выполнили профилирование дороги щебнем на Тенистой улице. В поселке Фосфоритный завершили установку искусственных дорожных неровностей на улице Воинской Славы.
Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» регулярно наводят порядок на улицах городского округа Воскресенск: убирают мусор, косят траву, ремонтируют детские площадки и остановочные павильоны.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.