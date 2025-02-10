В Воскресенске провели рейд «Детское кресло»

В городском округе Воскресенск продолжает проходить профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло» и проверили каким образом перевозят маленьких пассажиров местные горожане. Автоинспекторы при беседах с водителями говорили о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также напомнили об административной ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Маленькие пассажиры получили световозвращающие элементы и сладкий сувенир, а родители тематические памятки с рекомендациями по выбору детских автокресел. Подобные мероприятия проходят в муниципалитете регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.