В Воскресенске прошла акция «Нетрезвый водитель»

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Воскресенск провели мероприятие в рамках социального раунда под названием «Нетрезвый водитель», направленное на повышение безопасности на дорогах и предупреждение правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время этих бесед сотрудники ГИБДД акцентировали внимание на важности соблюдения правил дорожного движения, напоминая о том, что каждый участник дорожного движения несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих.

Полицейские также подробно рассказали о последствиях, которые могут наступить в случае нарушения законодательства, включая как административные, так и уголовные наказания. Это особенно актуально в свете недавних статистических данных, которые показывают увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в рамках мероприятия участникам акции были вручены тематические памятки, в которых содержится информация о необходимых мерах предосторожности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.