В Воскресенске прошел профилактический рейд на ж/д станции

В целях предупреждения и снижения травмирования граждан на железнодорожной инфраструктуре и в рамках акции «Сохрани себе жизнь» на станции «88 км» граждан проинформировали о соблюдении правил безопасности на железнодорожном транспорте в вечернее и ночное время, сообщает пресс-служба администрации округа Воскресенск.

Данное мероприятие организовано сотрудниками администрации округа совместно с «Волонтерами Подмосковья» и сотрудниками линейного отдела полиции железнодорожной станции «Воскресенск». Волонтеры провели обход железнодорожной инфраструктуры, включая края платформ, пешеходные переходы и раздали порядка 200 листовок, напоминая пассажирам правила безопасности.

Кроме того, была организована прямая трансляция мероприятия в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что позволило большему числу людей ознакомиться с важными правилами безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.