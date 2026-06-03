В Воскресенске отремонтируют 82 участка дорог в 2026 году

Ремонт автомобильных дорог продолжается в городском округе Воскресенск в 2026 году. Ход работ в микрорайоне Новлянский и центральной части города проверили глава округа Алексей Малкин и депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Воскресенск реализуют программу комплексного обновления улично-дорожной сети. В микрорайоне Новлянский и центре города ведется замена асфальтобетонного покрытия, а также установка нового бордюрного камня и дорожных знаков.

«Ключевыми требованиями к подрядным организациям остаются соблюдение утвержденного графика и высокое качество исполнения. Помимо замены асфальтобетонного покрытия, проектом предусмотрена установка нового бордюрного камня и дорожных знаков. Реализация данного комплексного подхода позволит создать комфортную и безопасную транспортную инфраструктуру для тысяч жителей центральной части города и прилегающих кварталов», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Всего в 2026 году в округе планируется отремонтировать 82 участка общей протяженностью 37,3 км. Работы пройдут в центре Воскресенска, микрорайоне Новлянский, селах Конобеево и Барановское, а также поселках Хорлово и Фосфоритный. Перечень объектов сформировали с учетом наказов и обращений жителей.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.