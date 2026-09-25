В Воскресенске отремонтировали улицу Центральную и заменили остановку

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» в ходе плановых работ отремонтировали дорожное покрытие, установили искусственные неровности и заменили остановочный павильон в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Центральной провели ямочный ремонт и устранили дефекты асфальтового покрытия. Искусственные дорожные неровности установили на улице Куйбышева в Воскресенске и на улице Учхоз в Конобееве для повышения безопасности движения. На улице Октябрьской заменили остановочный павильон.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» ежедневно поддерживают чистоту и порядок на улицах округа. Работы ведутся в плановом режиме: специалисты используют технику и вручную благоустраивают общественные пространства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.