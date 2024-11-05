В Воскресенске объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги
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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Дружной, село Невское». Планируется отремонтировать 1,76 км дороги.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Воскресенск.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.