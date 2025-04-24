В Воскресенске начался ремонт автомобильных дорог

На автодорогах муниципального и регионального значения городского округа Воскресенск проходит текущий ремонт. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подрядная организация приступила к ремонту автомобильной дороги на улице Энгельса. На данный момент рабочие проводят демонтаж старого покрытия.

Общий объем по текущему ремонту на дорогах местного значения составляет более 22 км на 68 участках. Он затронет как городские дороги, так и расположенные в сельской местности. С программой ремонта муниципальных дорог можно ознакомиться на сайте городского округа Воскресенск — https://vos-mo.ru/about/info/news/490/827177/.

Подробно о программе ремонта региональных дорог, расположенных в округе, читайте на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области — Программа ремонта дорог на 2025 год.

Дорожные работы будут выполнять в несколько этапов с апреля по октябрь.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.