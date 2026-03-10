В Воскресенске начали ямочный ремонт дорог

Ямочный ремонт стартовал на дорогах городского округа Воскресенск в Подмосковье. На этой неделе специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» приступили к работам на улице Советской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводят для оперативного устранения мелких и неглубоких повреждений дорожного полотна. Ямочный ремонт остается самым быстрым способом восстановить покрытие после зимнего периода и перепадов температур.

Подрядные бригады трудятся с учетом погодных условий и применяют материалы, подходящие для низких температур. Используется литой асфальт — текучая смесь, которая самостоятельно заполняет выбоины и трещины и не требует уплотнения катками.

В дальнейшем обновление дорожной инфраструктуры продолжат с учетом обращений жителей и регулярного мониторинга состояния покрытия. Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» также в плановом режиме убирают мусор, косят траву, ремонтируют детские площадки и остановочные павильоны на территории округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.