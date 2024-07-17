В Воскресенске капремонт путепровода через железную дорогу завершат в ноябре

В Воскресенске дорожные службы продолжают работы второй очереди капитального ремонта путепровода через ж/д пути на ул. Федотовской в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Первый этап работ завершили в конце прошлого года, где полностью заменили мостовое полотно на первой части путепровода, включая гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, построили новые тротуары, выполнили замену опорных частей и уложили новое дорожное полотно на подходах.

«В рамках второго этапа специалисты выполняют работы по ремонту второй половины моста: монтаж деформационных швов и устройство гидроизоляции, бетонирование выравнивающего слоя пролетного строения и цоколя, устройство новых лестничных сходов, ремонт опор и балок пролетных строений. В ближайшее время дорожные службы приступят к укладке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна и тротуара, а также монтажу нового перильного ограждения», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Путепровод на ул. Федотовской имеет большую социальную и транспортную значимость — он связывает центр Воскресенска с микрорайонами и небольшими населёнными пунктами. Для удобства автомобилистов на время проведения работ на путепроводе введена система реверсивного движения со светофорным регулированием, а для комфорта пассажиров спуск к платформам организован по противоположной стороне моста. Полностью завершить работы планируется в ноябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.