В Воскресенске готовность путепровода достигла 80%

В городском округе Воскресенск полным ходом идет ремонт путепровода «88 км». На сегодняшний день вторая полоса движения практически готова к открытию, что значительно облегчит проезд для автомобилистов. Общая готовность объекта достигла 80%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В целях обеспечения беспрепятственного движения транспорта в настоящее время организовано реверсивное движение. Для пешеходов, которые пользуются железнодорожной платформой, был организован временный лестничный сход, обеспечивающий безопасный и удобный доступ к платформам.

Рабочие на объекте интенсивно трудятся над завершающим этапом проекта. Они занимаются ремонтом опор путепровода, обеспечивая прочность и надежность всей конструкции. Параллельно ведется устройство дождевой канализации, которая обеспечит отвод воды с дорожного полотна и предотвратит скопление воды на проезжей части, что особенно важно в условиях переменчивой погоды. Также, специалисты занимаются ремонтом лестничных сходов, делая их более удобными и безопасными для пешеходов.

По завершению всех намеченных работ проезд станет более комфортным и безопасным, а пешеходная инфраструктура — более удобной и доступной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.