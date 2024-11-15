В Воскресенск поступили новые автобусы

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В МАП № 2 автоколонны № 1417 филиала «Мострансавто» ПК «Воскресенск» поступили три новых автобуса большого класса марки ЛИАЗ «Круиз». Вновь приобретенные автобусы выйдут на маршрут № 358 «Воскресенск-Раменское» и «Воскресенск — платформа „Отдых“ после завершения процедур оформления в отделе государственной автоинспекции УМВД России по городскому округу Воскресенск, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На этой неделе сотрудниками администрации совместно с государственными инспекторами проведены профилактические беседы с водительским составом предприятия на тему соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также выполнения требований по безопасным перевозкам пассажиров.

Новые автобусы оснащены современными технологиями, необходимыми для комфортной и безопасной поездки пассажиров, что позволит повысить качество транспортного обслуживания населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.