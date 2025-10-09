В Воскресенске завершился ямочный ремонт дорог

В городском округе Воскресенск сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия. Работы проводились в деревнях Хлопки и Чемодурово, а также в микрорайоне Москворецкий на участках, где образовались выбоины и трещины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ямочный ремонт — это оперативный, экономичный и простой способ устранения мелких повреждений дорожного покрытия. В планах — дальнейшее обновление дорожной инфраструктуры с учетом пожеланий жителей. Специалисты учреждения постоянно проводят мониторинг состояния дорог, чтобы своевременно выявлять и устранять возникающие проблемы.

Специалисты МБУ обеспечивают повседневное поддержание чистоты и порядка в округе: проводят уборку, косят траву, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют разметку на дорогах.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.