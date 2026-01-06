В Воронежской области возобновили движение поездов

сегодня в 12:11

Движение поездов на перегоне Евдаково-Сагуны в Воронежской области возобновилось. 6 января в 03:02 они временно перестали ходить из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

В результате инцидента оказались задержаны 10 пассажирских и один пригородный поезд. Работники бригад помогали пассажирам.

Людям, чьи поезда задержали на более чем четыре часа, предоставили питание. В вагонах был комфортный уровень тепла.

Железнодорожники предпринимают нужные меры, чтобы уменьшить отставание от графика.

В 07:30 пресс-служба ЮВЖД отмечала, что в 03:02 оказалась повреждена ж/д инфраструктура. Из-за этого отключилось напряжение контактной сети.

