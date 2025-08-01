В Волоколамском округе отремонтировали 2 дороги по нацпроекту

В Волоколамском муниципальном округе специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт больше 12 км покрытия на региональных дорогах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники заменили покрытие на двух региональных дорогах в Волоколамском округе. Отремонтировали больше 7 км асфальтобетонного полотна на участке между селами Теряево и Кузьминское, а также обновили более 5 км на примыкающем к нему участке дороги Чащь — Харланиха — Рыбхоз. Участки ремонта обеспечивают автомобилистам подъезд к селам и деревням, а также усадьбе Стеблево, Теряевой роще и Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На текущий момент специалисты «Мосавтодора» продолжают ремонт одной из основных дорог в микрорайоне Привокзальный города Волоколамска. На участке ремонта протяженностью 3 км расположены улицы Энтузиастов, Доватора и часть Ямской. Кроме того, работы ведутся на подъезде к деревне Муромцево.

Также в округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 5,5 км на трех участках региональных дорог. Помимо замены покрытия, на участках проведут устройство обочины и нанесут разметку для комфортного и безопасного передвижения больше 40 тыс. жителей.

Ремонт продолжается на муниципальной сети: из 20 запланированных к ремонту дорог покрытие обновили на 13 участках. Всего заменили более 40,2 тыс. кв. м, в том числе на улицах Южной и Школьной в деревне Гусенево, улице Октябрьской в деревне Ремягино, улицах Школьной и Фабричной в деревне Ченцы, Ново-Солдатском переулке и Полевом проезде в городе Волоколамске и других дорогах.

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В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.