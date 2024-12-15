В Волоколамском городском округе установили новые лежачие полицейские

В Волоколамском городском округе завершилась установка искусственных неровностей — лежачих полицейских — на территории детского сада № 2. Это мероприятие стало частью реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги», направленного на повышение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Решение об установке лежачих полицейских было принято в ответ на многочисленные обращения родителей, которые выражали обеспокоенность по поводу безопасности своих детей на дороге.

Первый заместитель главы Волоколамского городского округа Сергей Александрович Шорников провел мониторинг выполненных работ и отметил важность данного проекта.

«Безопасность наших детей — это приоритетная задача. Установка лежачих полицейских вблизи детского сада позволит значительно снизить скорость движения автомобилей и, как следствие, уменьшить риск аварийных ситуаций. Мы должны сделать все возможное, чтобы родители могли спокойно отправлять своих детей в детский сад, не беспокоясь о их безопасности на дороге», — сказал Шорников.

Вместе с начальником отдела дорожной деятельности Управления благоустройства и дорожной деятельности администрации Волоколамского городского округа Владимиром Паршиным, Сергей Шорников осмотрел выполненные работы. Сотрудники коллектива детского сада также выразили свою благодарность за установку искусственных неровностей, отметив, что теперь родителям и детям стало значительно безопаснее передвигаться по территории.

Кроме установки лежачих полицейских, в дальнейшем планируется также отсыпка обочин дороги силами МБУ городского хозяйства. Это позволит улучшить дорожные условия и повысить безопасность передвижения как для детей, так и для всех участников дорожного движения.

Установка лежачих полицейских в Волоколамском городском округе — это важный шаг к обеспечению безопасности детей и повышения качества дорожной инфраструктуры. Реализация проекта «Безопасные дороги» демонстрирует внимание местных властей к нуждам граждан и стремление создать безопасные условия для жизни и воспитания подрастающего поколения. Важно, чтобы подобные инициативы продолжали реализовываться, ведь безопасность детей — это ответственность каждого из нас.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.