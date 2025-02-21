В Волоколамский округ поступил новый автобус для перевозки детей

В Волоколамском округе на смену старому школьному автобусу выйдет новый, комфортный транспорт. Этот автобус отвечает всем современным требованиям безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он оснащен системой спутниковой навигации, ремнями безопасности, огнетушителями, аптечками и другими необходимыми средствами.

За рулем будет работать опытный водитель Игорь Гостев. Он делает все возможное, чтобы дорога от дома до школы и обратно была для детей приятной и, самое главное, безопасной.

Новый автобус будет доставлять в школу детей из Волоколамска, деревень Ядрово, Рождественно, Трехмарьно, Гусенево и Пристанино.

Автобус будет возить детей не только в школу, но и на олимпиады, спортивные соревнования и другие значимые мероприятия.

Обновлять школы и делать их более доступными для детей из отдаленных сел и деревень помогает нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.