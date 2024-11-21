В Волоколамске требуются водители на работу в «Мострансавто»

«Мострансавто» продолжает расширять штат водителей автобусов. С начала 2023 года по программе для сотрудников предприятия «Приведи друга» на работу в компанию устроились около 150 водителей, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского горокруга.

Компания приглашает на работу соискателей с открытой категорией D. Кандидат на должность водителя должен иметь среднее образование и достичь 21 года.

Работа водителем автобуса в «Мострансавто» подразумевает официальное трудоустройство, сезонную униформу, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, а также льготы, предусмотренные Коллективным договором:

бесплатные поездки в автобусах предприятия;

частичная компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря;

льготные условия проживания в общежитии для иногородних работников.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «О компании»/«Вакансии».

Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.