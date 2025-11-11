В Волоколамске провели ямочный ремонт на дорогах

Специалисты «Мосавтодора» продолжают работы по ликвидации дефектов покрытия на региональных дорогах. Так в Волоколамском муниципальном округе дорожники устранили ряд ям и дефектов покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве пояснили, что ямочный ремонт провели на дорогах у дачного поселка Радужное, на съезде в деревню Еремеево и на Объездном шоссе в городе Волоколамске.

В рамках зимнего содержания ямочный ремонт проводится с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси. На зимнее содержание дорожники перешли 5 ноября.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт продолжится, участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.