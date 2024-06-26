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В Волоколамске на улице Пушкарская Слобода завершили укладку асфальта

В Волоколамском городском округе проводится сезон работ по благоустройству дорог, дворовых территорий. Проезжую часть от дома 2А до Северного шоссе отремонтировали в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы». Об этом сообщает администрация округа.

Асфальтовое покрытие рабочие уложили всего за два дня, тщательно подготовив перед этим дорожное основание.

Сейчас на очереди у подрядчика очистка кюветов, обустройство дождевых лотков и отсыпка обочин. Приемку работ осуществят после оценки экспертной организации.

На всех этапах проведения работ контролируем подрядные организации, принимающие участие в комплексном благоустройстве дворовых территорий и асфальтировании дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.