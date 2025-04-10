В Вологодской области подготовят дороги на кладбища к Пасхе и 9 Мая

Губернатор Вологодской области поручил подготовить дороги на кладбища к Пасхе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал указание привести в порядок подъездные пути к кладбищам в городах и муниципалитетах к Пасхе и Дню Победы, сообщает «Бриф24» .

На оперативном совещании с членами правительства Вологодской области и руководством муниципалитетов Филимонов поручил подготовить дороги на кладбища к предстоящим праздникам.

Пресс-служба областного правительства добавила, что это позволит жителям региона почтить память ушедших из жизни родственников и близких людей.

Согласно распоряжению губернатора, к Пасхе и 9 Мая в Вологодской области необходимо обеспечить надлежащее состояние дорог, ведущих к местам захоронений во всех населенных пунктах, чтобы граждане могли беспрепятственно отдать дань памяти родным.