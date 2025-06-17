В Видном отремонтировали дорожное покрытие в тоннеле

В Ленинском городском округе завершился ремонт дороги, которая проходит в тоннеле. Этот знаковый для муниципалитета объект проходит под железнодорожными путями павелецкого направления и соединяет центральную и расторгуевскую части города Видное. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Участок дороги протяженностью около 1 км делали в ночное время суток, чтобы не создавать неудобства для жителей в часы пиковой нагрузки, так как на время работ движение по тоннелю пришлось ограничить. Новое дорожное покрытие характеризуется повышенной износостойкостью и должно прослужить дольше, чем предыдущее», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского округа.

Тоннель под железной дорогой в районе станции Расторгуево построен с использованием технологии метростроевцев и открыт в 1995 году. На тот момент реализация этого проекта стала передовым опытом на территории России, а видновчане и гости города перестали стоять в многочасовых пробках на железнодорожном переезде. В 2022 году в тоннеле выполнена реконструкция: обновлен фасад, устроена подсветка и внутреннее освещение.

На сегодняшний день в Ленинском округе отремонтировали уже 24 из 28 запланированных на текущий год дорог, в том числе Вокзальную улицу, непосредственно ведущую к станции Расторгуево.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.