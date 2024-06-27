На станции Расторгуево в Видном прошла акция «Сохрани себе жизнь»

В Ленинском округе на железнодорожной станции Расторгуево был проведен профилактический рейд «Сохрани себе жизнь», чтобы привлечь внимание пассажиров к соблюдению правил безопасности на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Два раза в неделю с 4 по 20 июня у нас проводились совместные рейды администрации, центрально-перевозочной компании и полиции. Очень важно напоминать жителям о правилах нахождения на железной дороге, так как пассажирские платформы и железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности», — рассказал начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

В профилактическом рейде приняли участие представитель казачьего общества, сотрудник линейного ОВД Павелецкого направления, а также заместитель начальника Южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Подмосковья.

На рейде было уделено особое внимание теме зацепинга.

«Хотелось бы, чтобы родители как можно чаще проводили профилактические беседы со своими детьми и объясняли, что зацепинг — это смертельно опасное мероприятие, которое в большинстве случаев имеет серьезные последствия. Нужно помнить, что жизнь — одна и никакие развлечения не стоят того, чтобы её потерять», — сказал заместитель начальника Южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей Лунин.

Подобные акции будут и дальше проводить в округе в целях информирования населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.