В Вельяминово Домодедово создали новые парковочные места и расширили проезжую часть

В селе Вельяминово Домодедово завершили работы по благоустройству дворовой территории возле домов № 1–4. Здесь обустроили новое парковочное пространство и расширили проезжую часть, что позволило частично решить проблему нехватки парковочных мест и повысить удобство движения для жителей.

В территориальном отделе пояснили, что вопрос создания дополнительных парковочных мест стоял давно из-за увеличения числа автомобилей. Участок включили в программу благоустройства, чтобы перераспределить пространство с учетом потребностей жителей.

Ход работ контролировали заместитель главы округа Александр Назаров, депутат Владимир Редькин и активные жители. По итогам осмотра подтвердили, что все обращения учли при проектировании и выполнении работ.

Александр Назаров отметил, что обновление дворовых территорий продолжится в следующем году — уже сформирован перечень новых участков для благоустройства с учетом мнения жителей.

Проект реализовали по областной программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.