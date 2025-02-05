В центре Зеленоградска запретили ездить на электросамокатах

Глава Зеленоградска Калининградской области Сергей Кошевой подписал постановление о том, что в историческом центре города теперь запрещено передвижение на арендованных электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, сообщает «Бриф24» .

Документ уже размещен на официальном сайте администрации округа.

Таким образом, в Зеленоградске установлены зоны, где движение на СИМ запрещено, а также введены ограничения скорости. Кроме того, будут созданы специальные парковочные места.

Теперь на самокатах проезд будет невозможен в пределах улиц Горького, Октябрьской, променада и Курортного проспекта.