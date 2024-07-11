В Москве 13 июля перекроют движение на ряде улиц из-за парада ретрофестиваля

В столице 13 июля временно закроют движение на некоторых улицах в центре города. Это связано с проведением летнего парада ретрофестиваля, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

13 июля с 08:00 до 11:00 не будет движения на участках Садовнического проезда: от Климентовского переулка до дома 25, строение 1 по Пятницкой улице, от дома 25 по Пятницкой улице до Большой Татарской улицы и в районе дома 22/24, строение 1 по Овчинниковской набережной.

Также движение перекроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой улицы, в Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара и других улицах.

На Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде нельзя будет парковаться с 00:01 12 июля до завершения парада.

Водителям советуют заранее планировать маршруты с учетом ограничений.