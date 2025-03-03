В центре Ногинска завершают устанавливать знаки цивилизованной парковки
Фото - © Администрация БГО
В подмосковном Ногинске Богородского округа завершают устанавливать знаки цивилизованной парковки, сообщает пресс-служба администрации округа.
На этот раз знаки парковки установили на ул. Горького. Действовать они начнут с 15 марта 2025 года. Стоимость за 1 час составит всего лишь 50 рублей. Первые 10 минут — бесплатно.
Также будет предусмотрен тариф для тех, кто часто оставляет машину — 1 500 рублей за целый месяц. Для многодетных и людей с ОВЗ парковка будет бесплатной.
Адреса цивилизованных парковок в Ногинске:
- ул. 3-го Интернационала (участки улиц от Красноармейской до Трудовой и от Патриаршей до Тихвинской)
- ул. Соборная
- ул. Горького (фонтанная площадь)
- ул. Рогожская (участок улиц от Трудовой до Патриаршей)
- ул. Трудовая (нечетная сторона)
На улицах, где вводится упорядоченность с парковками, машины зачастую стоят хаотично — автовладельцы бросают авто как придется. Платная парковка должна навести порядок — с одной стороны, станет меньше припаркованных машин, с другой — за соблюдением правил будут внимательнее следить.
Оплатить парковку можно будет с помощью приложения «Парковки России».
Средства с цивилизованных парковок пойдут на инфраструктуру — те же парковки, пешеходные переходы, камеры «Безопасный регион» и т. д. На то, что делает город более комфортным и защищенным для проживания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.
«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.