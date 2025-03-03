В центре Ногинска завершают устанавливать знаки цивилизованной парковки

На этот раз знаки парковки установили на ул. Горького. Действовать они начнут с 15 марта 2025 года. Стоимость за 1 час составит всего лишь 50 рублей. Первые 10 минут — бесплатно.

Также будет предусмотрен тариф для тех, кто часто оставляет машину — 1 500 рублей за целый месяц. Для многодетных и людей с ОВЗ парковка будет бесплатной.

Адреса цивилизованных парковок в Ногинске:

ул. 3-го Интернационала (участки улиц от Красноармейской до Трудовой и от Патриаршей до Тихвинской)

ул. Соборная

ул. Горького (фонтанная площадь)

ул. Рогожская (участок улиц от Трудовой до Патриаршей)

ул. Трудовая (нечетная сторона)

На улицах, где вводится упорядоченность с парковками, машины зачастую стоят хаотично — автовладельцы бросают авто как придется. Платная парковка должна навести порядок — с одной стороны, станет меньше припаркованных машин, с другой — за соблюдением правил будут внимательнее следить.

Оплатить парковку можно будет с помощью приложения «Парковки России».

Средства с цивилизованных парковок пойдут на инфраструктуру — те же парковки, пешеходные переходы, камеры «Безопасный регион» и т. д. На то, что делает город более комфортным и защищенным для проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.