В центре города Дубны обустроят две парковки

Парковочное пространство на 30 машиномест в районе Черной речки между торговым центром и лицеем № 6 в Дубне уже отремонтировали. Его общая площадь — 1 300 квадратных метров. Здесь было старое плиточное основание, которое требовало ремонта. Сейчас площадку привели в порядок: здесь уложили асфальт, который будет хорошо выдерживать интенсивную нагрузку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также этой осенью в Дубне оборудуют еще одну парковку. В этот раз речь идет про улицу Вернова. Здесь автомобилисты уже давно оставляют машины на газоне, между деревьев. Сейчас принято решение сделать парковку официальной, с асфальтовым покрытием. Для этого в рамках контракта подрядчик проведет частичную вырубку, а уже после окончания работ выполнит компенсационную высадку крупномеров и кустарников. Также на площадке оборудуют остановку общественного транспорта с павильоном, которой до этого здесь никогда не было.

«В этом году провели большую работу, определили, где требуется оборудовать либо отремонтировать парковочные карманы. Организовали дополнительные места для автомобилей в местах, где любят отдыхать наши жители: расширили парковку у набережной, а также у музея истории крылатых ракет», — напомнил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.