В три раза снизилась смертность на ж/д инфраструктуре в Люберцах за 4 года

В городском округе Люберцы благодаря комплексной работе смертность на железнодорожной инфраструктуре за последние четыре года снизилась в три раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 3 раза нам удалось снизить смертность на железнодорожной инфраструктуре городского округа за последние четыре года. Это стало возможным благодаря комплексной работе. У станции «Ухтомская» открыли современный надземный переход — такой же до конца года введем в эксплуатацию в Малаховке. С начала года специалисты устранили 364 пролома ограждений вдоль железнодорожных путей. У станции «Томилино» ранее установили 100 м забора из железобетона. До конца текущего года будет установлено еще 100 м», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также в 2025 году в рамках профилактики травматизма на железной дороге проведено 638 профилактических бесед, 240 проверок — 37 нарушителей оштрафованы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.