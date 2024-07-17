В трех ЖК Подмосковья оборудуют 3,3 тыс машино-мест за 2024 г

В ходе встречи с жителями микрорайона Дрожжино, которая проходила в формате «выездной администрации», глава Ленинского городского округа Станислав Каторов объявил о планах по созданию дополнительных парковочных мест в трех жилых комплексах в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ленинский городской округ стремительно растет и развивается. Наша задача — вовремя наполнять его необходимой инфраструктурой. Обеспечение парковочными местами является одним из приоритетных направлений, особенно в больших жилых комплексах. В ЖК «Пригород Лесное» мы создадим 2300 новых машино-мест, в ЖК «Южная Битца» — 700, а в ЖК «Бутово Парк 2» — 300», — рассказал Станислав Каторов жителям на встрече.

По данным пресс-службы, в Ленинском городском округе в настоящее время имеются 94 682 парковочных места, из которых 7 644 предназначены для временного хранения, остальные — постоянные. На июль 2024 года отдел транспорта администрации Ленинского округа совместно с сотрудниками ГИБДД выявил дефицит парковочных мест в количестве 4500.

«В нашем округе активно проводятся меры по выявлению нарушений правил парковки. С 15 мая по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Станислава Катаров проводятся регулярные рейды, фотофиксация нарушений и почти ежедневная эвакуация автомобилей на штрафстоянки. Благодаря установленным камерам автоматической фиксации нарушений и комплексам «Паркон» в 2024 году к ответственности привлечены более 7 700 автовладельцев», — приводятся в сообщении слова начальника Управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского округа Андрея Пальтова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.