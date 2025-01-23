В трех округах Подмосковья устранили несанкционированную рекламу

Специалисты Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу на объектах дорожной инфраструктуры на пяти региональных дорогах в трех городских округах — их выявили в ходе обследования, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Рекламные объявления убрали с остановочных павильонов в Богородском округе — на Бисеровском шоссе в селе Бисерово, на ул. Ленина в деревне Ивашево и на ул. Центральной в селе Кудиново, а также на проспекте Пацаева в Долгопрудном.

Также рекламные объявления ликвидировали на дорожных знаках, которые расположены на ул. Набережной Циокловского в Жуковском.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но доставляет дискомфорт и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.